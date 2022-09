Venerdì 23 settembre lo sciopero per il clima indetto dal Friday for Future con manifestazioni e cortei

Venerdì 23 settembre lo sciopero per il clima indetto dal Friday for...

Il movimento per la giustizia climatica Fridays For Future lancia lo Sciopero Globale per il Clima, che si terrà il 23 settembre 2022. E’ un evento organizzato a livello internazionale, la cui linfa vitale sono milioni di giovani che, in tutto il mondo, portano avanti la battaglia contro il cambiamento climatico chiedendo provvedimenti concreti ai propri governanti.

A Sassuolo il ritrovo è fissato per 8:00/8:30 davanti all’Istituto Volta. Il corteo si dirigerà verso la sede del Formiggini e successivamente si muoverà verso il Parco Ducale, dove l’associazione sportiva @fuoricampo11 starà svolgendo un’attività di Plogging. Sarà un momento di sosta, di creazione dei cartelloni e interventi. La tappa finale è prevista essere piazzale della Rosa.