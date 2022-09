Si è svolta questa mattina presso il Consorzio Creativo di via dello Zono 5 a Modena, la presentazione della squadra che l’8 ottobre darà il via alle danze del campionato di B1. Presenti il presidente Mirco Muzzioli, l’allenatore Marco Montaldi, la Direttrice Sportiva Francesca Ferretti, la Responsabile Pubbliche Relazioni, Eventi e Formazione Barbara Fontanesi e il Capitano gialloblù Caterina Cigarini.

‘’Abbiamo messo insieme un gruppo dirigenziale di altissimo livello – spiega Mirco Muzzioli – e una squadra abbastanza giovane con l’obiettivo di crescere insieme per alcuni anni. La nostra è una scommessa, quello che succederà in campo nei prossimi mesi è ancora tutto da scrivere. Fontanesi, Ferretti, Cosmai e Guazzaloca sonoi nostri valori aggiunti’.’

Queste le parole di Caterina Cigarini: ‘’Far parte del Modena della rinascità è qualcosa di speciale, essere qui a presentare questo nuovo progetto, nel centro storico della mia città, è bellissimo. Sarà una stagione da costruire, quello che verrà sarà frutto di tanto lavoro. Non vedo l’ora di vedere quali obiettivi riusciremo a raggiungere’’.

Coach Montaldi: ‘’Per me è una nuova avventura in un campionato stimolante come è quello di B1, siamo un mix di giovani di valore e ragazze più esperte. Dobbiamo essere orgogliosi di avere scritto Volley Modena sulla maglia.’’

“Quest’anno per me è una sfida in quanto mi trovo a ricoprire un ruolo nuovo in un campionato, quello di B1, che sto imparando a conoscere. Il progetto è stimolante – spiega Francesca Ferretti – e insieme al Coach Montaldi e al resto dello staff abbiamo selezionato delle giocatrici che siamo certi daranno tutto per Volley Modena”.

Barbara Fontanesi: “Per la prima di campionato stiamo lavorando a un’iniziativa che coinvolgerà le ex giocatrici gialloblù. Con le “Legends” vogliamo rappresentare il passaggio di testimone dalle campionesse del passato di Volley Modena alle giovani protagoniste della rinascita, e alcune “leggende” saranno presenti l’8 ottobre al Guarini per la prima partita di campionato. Un altro importante obiettivo per questa stagione sarà quello di trovare la vicinanza del settimo uomo in campo, il pubblico, perché l’affetto e il tifo dei tifosi, soprattutto quelli modenesi, è la marcia in più di cui le nostre ragazze avranno bisogno”.