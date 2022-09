Sul Ramo di allacciamento SS16 adriatica/Diramazione per Ravenna e sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 settembre sarà chiuso, per chi percorre la SS16 e proviene da Rimini, il ramo di immissione sulla Diramazione per Ravenna, in direzione della SS309;

-nelle quattro notti di lunedì 26, martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 settembre, con orario 22:00-6:00 sarà chiuso, per chi percorre la SS16 e proviene da Ferrara, il ramo di immissione sulla Diramazione per Ravenna, verso la A14 Bologna-Taranto. Contestualmente, sarà chiuso il ramo che dalla Diramazione per Ravenna,con provenienza SS309, immette sulla SS16 adriatica verso Ferrara.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini.