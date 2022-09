Anche quest’anno il Comune di Vignola aderisce all’iniziativa “Acetaie Aperte”.

L’appuntamento è per domenica 25 settembre. Nell’occasione sarà possibile visitare l’acetaia comunale che si trova nell’altana di Villa Tosi Bellucci, sede del Comune, in via Bellucci n.1, a Vignola. Le visite si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, a cura dei volontari della Consorteria dell’aceto balsamico tradizionale di Modena .

Non è necessaria la prenotazione. L’ingresso è gratuito. Per ulteriori informazioni si può telefonare al numero 059/777606 o scrivere alla mail sport@comune.vignola.mo.it