È stato sottoscritto in questi giorni l’accordo tra il Comune di Bologna e la Regione Emilia-Romagna per lo sviluppo del progetto Scuola di legalità democratica, cofinanziato con i fondi della Legge Regionale 18/2016 “Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili”. Il progetto ha anche ottenuto il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna e si avvale della collaborazione di Avviso Pubblico.

Scuola di legalità democratica ha come obiettivo principale quello di porre al centro dell’azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali e illegali la formazione trasversale e la promozione di una cittadinanza attiva e responsabile, tra i giovani e nel mondo economico e professionale.

Il progetto si articola in tre azioni:

Cittadini in formAZIONE: percorso di educazione alla legalità in contesto scolastico ed extrascolastico (9-18 anni). Per rafforzare la prevenzione in relazione ad aree o soggetti a maggior rischio, si intende intensificare l’azione formativa nelle scuole, aumentando il numero di classi coinvolte rispetto al passato, e nei luoghi di aggregazione dei giovani. È stato pubblicato oggi il bando rivolto ad associazioni e organismi del terzo settore per la presentazione di proposte progettuali che abbiano l’obiettivo di promuovere la cultura della responsabilità etica e civica, attivando processi di conoscenza e consapevolezza sui temi della legalità democratica e della cittadinanza attiva e responsabile. Il bando scade alle 10 del 10 ottobre 2022.

FormAZIONE a professionisti e dipendenti: un ciclo di incontri online dedicati ai professionisti e alla pubblica amministrazione, ma aperto a tutta la cittadinanza, previsto in autunno in collaborazione con Avviso Pubblico. Tale attività si pone l’obiettivo di sensibilizzare gli interessati su temi come contrasto alle mafie, anticorruzione, antiriciclaggio, valorizzazione dei beni sequestrati o confiscati, appalti, oltre ad attivare una consapevolezza e coscienza sociale sui fenomeni illeciti. Si tratta di una formazione che vuole incidere in maniera orizzontale sulla cittadinanza, creando un circolo virtuoso tra i vari attori del sistema. Sono previsti quattro momenti formativi specialistici, da 2 ore ciascuno, con un relatore ed un moderatore, da svolgersi attraverso piattaforma online ed in diretta streaming con videoregistrazione.