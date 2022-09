Domenica 25 settembre 2022 si vota per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Si vota dalle ore 7.00 alle ore 23.00

Gli elettori dovranno presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale.

E’ necessario quindi controllare la validità dei documenti, se la tessera elettorale presenta ancora spazi liberi per i timbri, se è deteriorata o è stata smarrita.

In questo caso è necessario rivolgersi all’Ufficio Elettorale in via del Pretorio 18 – Tel. 0536 880732 – 96 aperto anche domenica 25 settembre dalle ore 7.00 alle ore 23.00.