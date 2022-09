Incidente stradale in serata a Ghiardo di Bibbiano: due auto si sono scontrate, ferite quattro persone. Il conducente di uno dei due veicoli è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni, mentre i tre a bordo dell’altro veicolo sono stati portati al pronto soccorso. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri di Reggio Emilia che dovranno determinare l’esatta dinamica dell’indicente.