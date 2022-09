Tragedia sfiorata questa mattina a Castellarano. Nel corso di una battuta di caccia, un cacciatore di 60 anni è rimasto ferito al volto da un colpo di fucile sparato da un altro cacciatore, pure lui 60enne. L’incidente è avvenuto in via Rio Brianzola, nelle colline castellaranesi.

L’uomo è stato soccorso e poi trasportato al Policlinico di Modena dov’è stato ricoverato in prognosi riservata, anche se non risulterebbe in pericolo di vita. Sulla dinamica di quello che pare essere un incidente, indagano i carabinieri di Castellarano.