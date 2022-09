Domenica 2 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 19.00 torna a Nonantola “Sóghi, Saba e Savór”, rassegna giunta alla 26esima edizione, organizzata dal Comune di Nonantola e dalla Partecipanza Agraria in collaborazione con il gruppo Amici e Cultori nonantolani dell’Aceto Balsamico Tradizionale e Ordine del Nocino Modenese di Spilamberto.

Per tutta la giornata sarà presente il mercato agricolo con prodotti di stagione e della tradizione gastronomica locale, i ristoranti proporranno diversi menù a tema e le associazioni di volontariato gestiranno diversi punti di ristoro, ma soprattutto, saranno possibili assaggi e degustazioni gratuite aceto balsamico tradizionale prodotto a Nonantola, di “sóghi” e nocino.

ANTEPRIMA

Sabato 1 ottobre alle ore 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 l’anteprima “CREATURE FANTASTICHE NEL BOSCO DELLA PARTECIPANZA DI NONANTOLA”.

Un percorso teatrale itinerante all’interno dell’Oasi Naturalistica “Torrazzuolo” di Nonantola per festeggiare i trent’anni dal reimpianto del bosco della Partecipanza Agraria. Un universo popolato da fantastiche creature vi aspetta in Partecipanza: spiriti, guardiani, spaventapasseri parlanti, cercatori di tesori, prede e cacciatrici, eremiti e bestie da addomesticare. L’iniziativa, a cura del Museo di Nonantola e della Partecipanza Agraria di Nonantola, aderisce alla rassegna regionale Vivi il Verde 2022 .

L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria entro sabato 30/9 alle ore 12.00 allo 059.896656 oppure alla mail: archivio@comune.nonantola.mo.it

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 2 OTTOBRE

Domenica 2 ottobre dalle ore 9.30 alle 17.30 in via Marconi, l’Associazione Amici e Cultori dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena (A.B.T.M.) offrirà gli assaggi gratuiti dei campioni d’aceto degli oltre 100 produttori familiari di Nonantola. Alle 17.30 saranno premiati i vincitori della 26esima rassegna degli Aceti Balsamici Tradizionali di Modena prodotti a Nonantola. Il Sindaco del Comune di Nonantola e il Presidente della Partecipanza Agraria di Nonantola premieranno i primi tre classificati a pari merito della rassegna e il migliore aceto delle famiglie “Partecipanti”.

Dalle 10.00 alle 17.00 visite guidate gratuite all’acetaia e al palazzo della Partecipanza Agraria seguendo le tracce dell’origine della tradizione balsamica a Nonantola. Una visita guidata ogni ora (10.00-11.00-12.00-15.00-16.00-17.00) per un massimo di 10 persone. Prenotazione obbligatoria contattando lo 059.549046 oppure scrivendo alla mail partecipanza.nonanto@libero.it

In Piazza Liberazione, a cura di CAES Nonantola, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 LABORATORI PER BAMBINI: IL GRANDE GIOCO DELL’UVA, una sfida a squadre per scoprire i segreti della lavorazione del mosto (dagli 8 ai 12 anni) e PESTA I PIEDI, un laboratorio esperienziale e creativo (dai 3 agli 8 anni).

Laboratori gratuiti, prenotazione consigliata: 059.896639 – archivio@comune.nonantola.mo.it

Sempre in piazza Librazione sarà possibile ammirare esposizioni d’arte, pittura en plein air e artisti di strada a cura del Gruppo Artisti NonantolArte dell’Associazione La Clessidra e degustare assaggi di belsòn a cura di Pro Loco Nonantola.

ll Museo di Nonantola-Torre dei Bolognesi sarà aperto ad orario continuato dalle 9.30 alle 18.30 e alle 10.30 sarà possibile partecipare a una visita guidata gratuita al museo e al centro storico alla scoperta della millenaria storia di Nonantola attraverso l’archeologia. Prenotazione obbligatoria allo 059.896656 oppure alla mail: archivio@comune.nonantola.mo.it

In adesione alla rassegna regionale “I love Cammini ER” , dalle ore 9.30 alle 18.00, “PEDALIAMO ALLA SCOPERTA DELLA VIA ROMEA NONANTOLANA DA MODENA A NONANTOLA”. Una biciclettata seguendo l’itinerario delle via Romea tra arte, musei e prodotti tipici da Modena a Nonantola. Visite guidate al Duomo di Modena e al Museo Lapidario, al Museo di Nonantola, all’Abbazia di San Silvestro di Nonantola e al Museo Benedettino e Diocesano di Arte Sacra.

INFORMAZIONI

Programma dettagliato della giornata sul sito: www.museodinonantola.it

Prenotazione obbligatoria entro il 30/9/2022: tel. 348/3961274 mail: fabio.zara@egoebike.com. Costo totale a persona: 15 € (comprese guide, ingressi ai musei e accompagnamento durante l’itinerario sulla via Romea da Modena a Nonantola e ritorno).