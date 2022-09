Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, all’indomani dei risultati delle elezioni Politiche, si congratula con tutti i parlamentari eletti nei collegi uninominali del territorio e con i modenesi eletti nel plurinominale o in altre aree del Paese.

“Sulla base dei risultati delle elezioni – spiega Muzzarelli –siamo tutti consapevoli che ora si apre una nuova stagione per il governo, dopo l’esperienza di Draghi purtroppo interrotta in anticipo per la decisione di alcune forze politiche. Il momento è difficile e sappiamo quali sono i problemi che stanno affrontando famiglie e imprese. E con loro gli enti locali. Mi auguro, quindi, che i nostri nuovi parlamentari si impegnino, insieme a noi sindaci, a tutelare comunque gli interessi del territorio. È un appello – aggiunge Muzzarelli – che rivolgo sia a chi sarà in maggioranza, con responsabilità di governo, sia a chi sarà in minoranza, impegnato nell’opposizione. È importante che non dimentichiate Modena: ci aspettiamo da tutti un contributo costruttivo per il bene delle nostre comunità, all’insegna della collaborazione e della responsabilità”.

Il sindaco, quindi, annuncia: “Vi inviterò presto per discutere insieme sulle priorità da affrontare per non fare fermare i tanti progetti avviati con i fondi del Pnrr, per seguire con attenzione i percorsi per la realizzazione di importanti opere e infrastrutture del territorio (dal nuovo Tribunale alla Complanarina), per garantire che possa proseguire l’iniziativa di potenziamento delle forze dell’ordine all’insegna della sicurezza e per tutte le altre esigenze che ci troveremo ad affrontare”.

Muzzarelli conclude ricordando come, “di fronte ai problemi che stanno affrontando famiglie e imprese, i Comuni hanno bisogno di sostegno da parte del Governo perché spesso sono i primi a essere chiamati in causa dai cittadini. E a noi sindaci servono risorse e strumenti per intervenire”.