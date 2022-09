Nell’ambito della programmazione di ‘Reggio nel cuore. Reggio Emilia in centro c’è’, promosso dall’Amministrazione comunale per il mese di settembre, domani 28 settembre, dalle ore 21, in piazza della Vittoria, la musica è ‘al centro’, con il concerto dei Negramaro Tribute Band una delle tribute band più quotate dello storico gruppo.

I Negramaro Tribute Band è un progetto musicale nato nel 2008 che coinvolge il cantante Fulvio Notari (assai somigliante per altro al cantante dei Negramaro), Federico Sagona (tastierista dei Litfiba e Piero Pelù), Marco Falaschi (autore e chitarrista che ha lavorato anche con Anna Oxa e Gianni Morandi), il bassista Mauro Lallo e il batterista Yuri Baldassarre. Nel 2014 subentra alla chitarra Lorenzo Oliva. La continua ricerca nei suoni e le energiche esibizioni live candidano questa band ad essere significativa tribute del gruppo salentino.

Gli appuntamenti proseguiranno da venerdì 30 settembre con il Mercato Europeo, dalle ore 18 alle 24, in piazza Martiri del 7 luglio e piazza della Vittoria, a cura di Anva Confesercenti. L’iniziativa proseguirà sabato 1 e domenica 2 ottobre, quando il Mercato sarà presente dalle 10 alle 24. I Mercati europei sono eventi che raggruppano operatori ambulanti da tutta Europa, per dare vita a mercati speciali di 3-4 giorni nelle città italiane. Tra le bancarelle si trovano prodotti tipici di vari Paesi, fra cui Spagna, Grecia, Austria, Germania, Polonia, Ungheria, Finlandia, Belgio, Olanda, Francia.

Nello stesso primo weekend di ottobre (1 e 2 ottobre), dalle 9 alle 19.30, in piazza Prampolini protagonista sarà l’edizione autunnale di Reggio Emilia in fiore, mostra-mercato florovivaistica a cura di Sgp Eventi. Nel cuore della città sarà possibile trovare rose, piante grasse, orchidee, cactus da collezione, aromatiche, peperoncini, ginseng, oleandri, aceri, bonsai, composizioni particolari e tanto altro.