PORCELANOSA Grupo ha ricevuto ieri il premio TecnAwards 2022, nell’ambito della categoria “Best New Ceramic Production Plant”, che riconosce gli investimenti tecnologici effettuati dall’azienda negli ultimi anni e che le hanno permesso di distinguersi in termini di crescita del business e di innovazione di prodotto e di processo.

Il riconoscimento assegnato alla multinazionale spagnola si riferisce al nuovo stabilimento di XTONE, che si estende su una superficie di 34.000 m2 e che ha introdotto la tecnologia nelle diverse fasi del processo produttivo. Il software consente la ricezione automatizzata delle materie prime. Nella sezione di stampa sono state installate due macchine presenti sul mercato uniche nel loro genere, e altamente avanzate per la produzione di grandi formati.

Nelle linee di smaltatura, la decorazione, gli effetti e l’applicazione delle graniglie sono stati unificati in un’unica macchina, mantenendo la qualità-risoluzione e il dinamismo esistenti. Per l’area di cottura è stato installato un forno di 250 metri, che migliora il livello di taglio e lavorazione. Nell’area di post-produzione è stata implementata installata, la prima macchina presente in Spagna, di rettifica automatica al 100% con tecnologia a secco.

Nel resto dei centri di produzione, PORCELANOSA Grupo ha continuato a investire in tecnologia, come ad esempio nell’impianto di atomizzazione dei colori, dove è stata installata un’area specifica di purificazione e filtraggio, che consente la gestione e il recupero del 100% del materiale, incorporando le attrezzature più innovative per il trattamento dei pigmenti e delle paste ceramiche. Allo stesso modo, i 15.000 m2 del centro logistico principale integrano lo stoccaggio, la preparazione e la spedizione degli ordini al 100% automatizzati.

“La tecnologia è sempre stata un valore fondamentale nella filosofia e nella cultura di PORCELANOSA Grupo. Fin dai nostri inizi, cinquant’anni fa, l’installazione di macchinari all’avanguardia ci ha permesso di digitalizzare e innovare i nostri processi produttivi e di posizionarci come azienda di riferimento nel settore ceramico”, afferma Silvestre Segarra, CEO della multinazionale spagnola.