Quattro attività di Crevalcore si aggiungono alla rete di quelle imprese che si trovano nei comuni toccati dall’Eurovelo 7 e che hanno scelto di sottoscrivere la Carta dei Servizi della Ciclovia del Sole: ne entra a far parte il primo esercizio ricettivo del comune, il B&B I Pioppi Cipressini, immerso nella campagna e vicino all’area di riequilibrio ecologico Vasche dell’Ex-Zuccherificio.

Altre quattro attività ristorative hanno scelto di sottoscrivere, con l’idea di voler dare un servizio di qualità ai cicloturisti che si affacciano al centro di Crevalcore, e sono la Taverna del Cuore, con piatti della tradizione e alcune rivisitazioni in un ambiente curato, la storica pizzeria La Lanterna che offre pizze per tutti i gusti, la rosticceria di pesce e piccola ristorazione Fish & drink che è davvero un piccolo tuffo in riva al mare e C’è Pizza per Te, che ha voluto addirittura fornirsi di un kit di “primo soccorso” per la bicicletta per i cicloturisti che ne dovessero aver bisogno.

Oltre all’inserimento sul sito cicloviadelsole.it alla voce Servizi, all’uso gratuito del logo della Ciclovia del Sole e alla vetrofania per rendere l’attività riconoscibile, le aziende di Crevalcore che sottoscrivono ricevono la mappa del centro storico fatta realizzare dal Comune di Crevalcore, che può essere utilizzata anche come tovaglietta poiché è stampata su carta ad uso alimentare.

“Un ulteriore incentivo per quelle aziende che adottano uno standard condiviso per l’accoglienza dei cicloturisti e che renderanno Crevalcore sempre più una tappa interessante per chi percorrerà la Ciclovia del Sole” afferma l’assessora al turismo Mariarosa Nannetti che, assieme al sindaco Marco Martelli, ha provveduto alla consegna del materiale informativo.

La sottoscrizione e i benefit che si ricevono sono completamente gratuiti: per maggiori informazioni, è possibile scrivere a imprese@cicloviadelsole.it