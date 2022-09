Partono oggi giovedì 29 settembre i lavori di ripristino e messa in sicurezza della strada provinciale 486 in località Riccovolto di Frassinoro, che comporteranno l’istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo, fino alla fine dell’intervento previsto per il 21 ottobre 2022.

I lavori, che prevedono la realizzazione di un cordolo rinforzato da micropali a bordo strada e la successiva installazione di barriera stradale guard-rail a protezione della scarpata esistente, è stato aggiudicato dalla ditta Progetto segnaletica srl di Campogalliano di Modena ed è realizzato dalla ditta Gaetti Costruzioni srl di Montefiorino in subappalto, e fanno parte di un intervento di messa in sicurezza di alcuni tratti stradali e ponti strada provinciale 21 in Comune di Prignano sulla Secchia e sulla strada provinciale 28 in Comune di Montefiorino per un importo complessivo di 600 mila euro.

I tecnici della Provincia di Modena fanno sapere che il provvedimento di senso unico alternato resterà attivo per tutta la durata dell’intervento, compresi i fine settimana, poiché l’entità delle lavorazioni non consente soluzioni alternative.