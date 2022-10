Proseguono i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Modena per prevenire e contrastare da diffusione delle sostanze stupefacenti nelle piazze del Capoluogo.

Questa mattina, due pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena impegnate nella vigilanza tra Piazza Mazzini, Piazza della Pomposa e Parco NOVISAD, transitando nei pressi del predetto Parco, hanno individuato un gruppetto sospetto composto da tre ragazzi, decidendo di procedere al loro controllo. Nella circostanza, mentre una pattuglia ha fermato il primo, la seconda autoradio ha bloccato gli altri due, i quali, nel frattempo, si stavano allontanando in direzione di Viale Monte Kosica.

I tre giovani, tutti di età compresa tra i 22 e i 24 anni, sono risultati complessivamente in possesso di 19 gr. di hashish, 6 dosi di cocaina e 615 Euro in contanti. I Carabinieri hanno tratto in arresto i tre ragazzi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lunedì verranno condotti davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.