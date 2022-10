Questa mattina, verso le 11, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena sono intervenuti d’urgenza presso un hotel di Modena, ove era stata segnalata una persona che stava minacciando con un coltello il titolare della struttura ricettiva. L’uomo, all’arrivo dei militari, aveva ancora in pugno l’arma bianca, che non ha gettato, rivolgendola contro i Carabinieri, rendendo necessario l’utilizzo del teaser in dotazione per contenerlo e disarmarlo.

Secondo la ricostruzione effettuata dai militari, l’uomo aveva minacciato con il coltello il titolare dell’hotel sottraendogli 10 euro. Il 55enne è stato tratto in arresto per rapina aggravata, resistenza a Pubblico Ufficiale, minaccia grave e porto di oggetti atti ad offendere.