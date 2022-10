Prende il via lunedì 3 ottobre il primo gemellaggio europeo dell’istituto comprensivo Martiri della Libertà di Zocca e Montese all’interno degli scambi internazionali avviati con il progetto Erasmus Plus. Sarà il sindaco di Zocca Federico Ropa, insieme all’assessore Susanna Rossi Torri, al dirigente scolastico Luigi Vaccari ed ai docenti della scuola a dare il benvenuto in Comune a Zocca alle insegnanti di Eskilstuna, splendida realtà cittadina della Svezia.

L’incontro è il primo di una serie di incontri che proseguiranno nei giorni successivi fino a giovedì 6 ottobre e consentiranno alle quattro docenti delle scuole svedesi di conoscere da vicino il nostro sistema scolastico, confrontandosi nelle classi con i docenti dell’infanzia, della primaria e delle medie, con uno sguardo attento alle strategie volte all’inclusività ed all’uso sapiente delle tecnologie per la didattica. Non mancherà l’occasione per conoscere ed apprezzare alcuni aspetti della nostra tradizione, della nostra cultura e del nostro territorio: insieme ad alcune classi condivideranno l’esperienza di impastare e cuocere le crescentine al Museo del Castagno, raccoglieranno le castagne, visiteranno i luoghi più caratteristici del territorio, come la rocca di Montese.

Nelle settimane successive saranno i docenti di Zocca a ricambiare la visita in Svezia per osservare da vicino il lavoro dei colleghi all’estero, consolidare relazioni, scambiare esperienze e acquisire nuove strategie di insegnamento, migliorando la collaborazione fra le due scuole e realizzando efficacemente un ulteriore passo verso la reale dimensione europea dell’insegnamento.

L’iniziativa nasce nell’ambito del primo Accreditamento Erasmus+ ottenuto dalla scuola di Zocca, che rappresenta la porta di accesso ai progetti di mobilità internazionale finanziati dall’Unione Europea per estendere la propria attenzione oltre i propri confini territoriali ed accedere ad una istruzione di qualità.

Un’avventura che proseguirà anche nei prossimi anni con tante nuove possibilità di scambi con scuole di tutt’Europa. Verranno coinvolti oltre ai docenti anche gli alunni della scuola media, che avranno quindi l’occasione di sentirsi sempre più cittadini europei del futuro.