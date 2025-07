Ritorna per il decimo anno consecutivo la Fanano Saxophone Week: la settimana di lezioni, masterclass e concerti dedicata al saxofono, organizzata da Giovanni Contri, Fabrizio Benevelli e Marco Ferri, componenti del quartetto Saxofollia.

Il corso, che inizia domenica 20 luglio, ospita ragazzi provenienti da conservatori, licei musicali e scuole civiche che si ritrovano a Fanano per una intensa settimana di studio.

Si inizia domenica 20 alle ore 21,15 nella chiesa di San Giuseppe con l’esibizione del Quartetto Saxofollia che con la sua trentennale attività concertistica si staglia come una delle più attive e longeve compagini cameristiche di tutto il territorio nazionale. Il programma proposto è una fotografia della doppia vita artistica di questa compagine che spazia senza difficoltà tra musica classica e jazz.

Saxofollia è un ensemble cameristico attivo dal 1993, riconosciuto come uno dei più prolifici ed originali nel panorama musicale nazionale.

Si tratta di un gruppo di saxofoni, che si esibisce esclusivamente a cappella, con un’abilità unica nello sfruttare le infinite sfumature timbriche e dinamiche di questo meraviglioso strumento a fiato.

Primo premio a otto concorsi nazionali ed internazionali è un gruppo musicale dalle innumerevoli sfaccettature che, impegnato da sempre nella costante ricerca di nuovi orizzonti musicali, fa della versatilità la sua migliore caratteristica.

Saxofollia è in grado interpretare e reinventare repertori classici come il barocco, il periodo romantico e l’opera, ma anche di calarsi nelle atmosfere provenienti dal mondo del jazz, dal be-bop fino al jazz contemporaneo, attraverso composizioni ed arrangiamenti scritti appositamente per mettere in risalto le differenti caratteristiche dei singoli musicisti, garantendo così un’esperienza unica ed emozionante per il pubblico.

Impegnato da sempre in un’intensa attività concertistica si è esibito in prestigiosi contesti tra cui Concerti in Campidoglio, Casa del Jazz, Teatro Fraschini, Ente Concerti Pesaro, Teatro Binario 7, Teatro Rossini, Teatro Arcimboldi, Teatro U. Giordano, Festival Villa Solomei, Bologna Jazz Festival, Suoni Mobili, Concerti di Cortile Mercato Vecchio, Festival Verdi, Circolo Culturale Bellunese, Concerti dell’accademia filarmonica di Messina, Capri Inn Jazz, Arte Musica Roana, Vittoria Jazz Festival, 14th World Saxophone Congress (Ljubliana), 3rd European Saxophone Congress. I componenti di Saxofollia collaborano con prestigiose orchestre sinfoniche come La Fenice di Venezia, C. Felice di Genova, Filarmonica della Scala di Milano, Arena di Verona, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Comunale di Bologna, Orchestra Regionale Dell’Emilia Romagna, Sinfonica di Sanremo, Orchestra della Svizzera Italiana.

Numerosi anche gli album incisi, tra cui Omaggio a J. Françaix, Like Strings, On The Reed, Vissi D’arte, Into the Trumpet, Estate, Voice on Air, Incontri e Portraits, disponibili su tutte le più importanti piattaforme digitali. Recentemente alcuni dei loro brani sono entrati nella “iTunes Top 100 Chart” dei più venduti e ascoltati in paesi come USA, Canada e Giappone.