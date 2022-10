Domani, 4 ottobre 2022, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, la Questura di Bologna implementerà l’impegno con un’apertura straordinaria degli sportelli dell’Ufficio Passaporti dedicati al rilascio dei titoli di viaggio già richiesti dai cittadini. L’iniziativa è rivolta ai cittadini che hanno presentato richiesta di rilascio del titolo di viaggio, esclusivamente presso l’Ufficio Passaporti sito in Questura, Piazza Galileo Galilei.

Il ritiro del titolo di viaggio avviene mediante presentazione di documento d’identità o, se delegato da terzi, presentando l’atto di delega e la copia del documento d’identità del delegante. In quella stessa sede sarà, inoltre, possibile presentarsi per richiedere il rilascio a vista del passaporto, qualora si dimostri di dover intraprendere un viaggio all’estero entro i 5 giorni successivi, con urgenza, per comprovati motivi di salute, lavoro o studio.

Per ulteriori informazioni si può contattare l’Ufficio competente contattando i seguenti recapiti: 051/6401663 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00); ammin.quest.bo®pecps.poliziadistato.it.