“FuoriClasse: una risposta innovativa al fenomeno del drop out scolastico” si conclude nella mattina di martedì 11 ottobre alle ore 10 presso Florim Ceramiche S.p.A.

IL PROGETTO – Tale progetto, nato ispirandosi al padre della pedagogia italiana Don Lorenzo Milani, ha avuto inizio a settembre 2021 ed è terminato a maggio 2022 vedendo partecipi nove scuole delle province di Modena e Bologna a laboratori che hanno avuto come filo conduttore il linguaggio dello sport, per un totale di oltre seicento ragazzi coinvolti.

In tali occasioni sono state svolte attività di ice-breaking e team building oltre a lavori individuali e di gruppo; i ragazzi, inoltre, hanno avuto modo di partecipare al Festival SportivaMente, conclusosi con la Yellow Run 2021 e al progetto di plogging “Ci penso io – #AGHPEINSME.

L’EVENTO – questa sarà l’occasione per far conoscere come il linguaggio dello sport possa essere un mezzo educativo e culturale contro l’abbandono scolastico; durante la mattinata si parlerà del lavoro svolto, saranno premiati i vincitori del Contest “Giornalisti per un giorno”, ma in particolare sarà l’occasione per presentare il primo libro realizzato dal team di Fuori Campo 11 che porta il titolo del progetto stesso.

RINGRAZIAMENTI – Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per le politiche della famiglia), Florim Ceramica S.p.A., Fondazione Don Lorenzo Milani, Comune di Sassuolo, le scuole, il team di psicologi di Fuori Campo 11, i giornalisti e gli atleti tutti.

Il progetto è stato ideato e realizzato dall’associazione Fuori Campo 11 e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del bando “Educare Insieme”.