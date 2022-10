Una donna ha perso il controllo dell’auto, per motivi non chiari, ed è precipitata dalla scarpata arrivando vicino al gretto del fiume. È accaduto in tarda serata quando una 42enne, residente a Vignola, a bordo della propria è finita giù dalla scarpata per una 50na di metri fermandosi vicino al greto del fiume, riportando politraumi pur rimanendo cosciente.

La centrale del 118 ha attivato così il Saer stazione Monte Cimone che è intervenuto sul posto insieme a Elipavullo che ha sbarcato il personale medico sanitario in hovering e grazie alla collaborazione delle forze presenti è stata recuperata dall’elicottero per essere trasportata in codice di media gravita all’ospedale di Pavullo dove ad attenderla c’era EliBologna (che può effettuare voli notturni) per portarla all’ospedale felsineo.

Sul posto erano presenti anche l’ambulanza e guardia medica di Vignola, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.