Nuovo ingresso nella Giunta di Castelfranco Emilia: nella squadra guidata dal Sindaco Giovanni Gargano entra Sarah Testoni, nominata su scelta diretta del Primo Cittadino. Il neo Assessore andrà a sostituire Valentina Graziosi che ha deciso di rimettere il suo mandato a causa di sopraggiunti impegni personali.

27 anni, nata e cresciuta a Castelfranco Emilia, da sempre impegnata nell’associazionismo del territorio e nel mondo dello scoutismo, è tra i punti di riferimento del gruppo di maggioranza Idee in Comune, pur non avendo ad oggi mai ricoperto incarichi istituzionali. Sarah Testoni avrà seguenti deleghe: Politiche Giovanili, Transizione Ambientale ed Energetica, Benessere e Tutela Animale, Fundraising ed Europa.

“Con molto piacere rivolgo il mio benvenuto a bordo a Sarah Testoni così come, al contempo, desidero rivolgere il mio sentito grazie a Valentina Graziosi per il prezioso lavoro svolto sino ad oggi – dichiara il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano evidenziando come – con l’arrivo di Sarah andiamo a rafforzare ulteriormente la nostra squadra. Sarah, da sempre impegnata nel mondo dell’associazionismo e nella politica in senso stretto, quella costantemente a contatto con il territorio, rappresenta un bel innesto per la nostra Giunta, forte del suo entusiasmo e della sua propensione naturale proprio verso temi che porterà avanti con le deleghe che le sono state affidate. Sono fiducioso che, grazie anche alla sua voglia di fare e di spendersi ancora di più in primissima persona, sempre in continuità con l’ottimo solco tracciato da Valentina Graziosi, saprà dare ulteriore forza e spinta al cammino che stiamo portando avanti da quando ci siamo insediati nel 2019. Sempre – ha concluso – nel segno della concretezza e a beneficio di tutta la Comunità”.

“Sono emozionata per questo nuovo incarico che mi vedrà al servizio della Comunità così come sono pienamente consapevole della responsabilità dei compiti che mi attendono, che affronterò con grande determinazione ed entusiasmo” queste le prime parole del neo Assessore Sarah Testoni che ha poi subito voluto rivolgere il suo personale “grazie per la fiducia e il sostegno al Sindaco Giovanni Gargano, alla mia lista Idee in Comune e a Valentina Graziosi che mi ha preceduta e con la quale condivido da sempre la stessa sensibilità e visione politica. Per noi, come lista, è un passaggio importante e soprattutto in piena continuità rispetto alle scelte e alle posizioni assunte sin dal 2019 con il nostro pieno sostegno alla Giunta Gargano”.

Con la nomina di Sarah Testoni, si va anche a compiere una ridistribuzione delle deleghe in Giunta, ora così composta:

Sindaco: GIOVANNI GARGANO – Deleghe: Bilancio, Sicurezza Urbana e Legalità, Protezione Civile, Urbanistica, Rigenerazione Aree e Piano Estrattivo, Ciclo integrato dei Rifiuti.

Vice Sindaco: NADIA CASELGRANDI – Deleghe: Welfare, Politiche per la Casa, Lavoro, Mobilità sostenibile e Unione del Sorbara.

Assessore: REMO MEZZETTI – Deleghe: Villa Sorra, Patrimonio e programmazione degli investimenti, P.N.R.R. (Piano Nazionale di Ripresa di Resilienza).

Assessore: RITA BARBIERI – Deleghe: Scuola e Politiche Educative, Conciliazione Vita e Lavoro, Politiche di genere, Memoria, Gemellaggi e Patti d’Amicizia, Politiche per l’inclusione e la Pace

Assessore: LEONARDO PASTORE – Deleghe: Sport, Comunicazione, Cultura, Innovazione tecnologica e transizione digitale, Sportello Unico Attività Produttive e Politiche agricole, Politiche partecipative

Assessore: MATTEO SILVESTRI – Deleghe: Manutenzione e Decoro Urbano, Rapporti Consiglio Comunale, Affari Istituzionali, Organizzazione e politiche del Personale

Assessore: SILVIA CANTONI – Deleghe: Castelfranco Città Policentrica e Frazioni, Centro Commerciale Naturale, Commercio, Promozione del Territorio, CFE52, Volontariato, Turismo

Assessore: SARAH TESTONI – Deleghe: Politiche Giovanili, Transizione Ambientale ed Energetica, Benessere e Tutela Animale, Fundraising ed Europa.