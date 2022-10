“In un mondo segnato prima dall’isolamento della pandemia e poi dalla guerra in Ucraina, vogliamo mandare un messaggio di segno opposto: occorrono più rapporti umani e più gentilezza”.

Con queste parole dell’assessore alla cultura Alessia Roncarati, martedì pomeriggio è stato inaugurato il presidio della gentilezza presso la Biblioteca Sognalibro: uno spazio segnalato con una targhetta (“Questo è un presidio di gentilezza per la pace”) e caratterizzato dall’allestimento preparato grazie alla collaborazione con Teresa e Rosita del Gruppo Yarn Bombing di Casalgrande. Nell’angolo per la pace sono presenti sgabelli su cui sono riportate, all’interno di un fiore disegnato, le parole della gentilezza, e una cassetta viola con libri selezionati dai bibliotecari per il loro contenuto o il loro autore, caratterizzati dal tratto della gentilezza.

Lo spazio è stato inaugurato dal consigliere comunale Solange Baraldi, che ha la delega alla gentilezza, e dall’assessore alla Cultura Alessia Roncarati. Ringraziamo le famiglie che hanno partecipato con i bambini e il gruppo Yarn Bombing per gli splendidi lavori a maglia e gli “sgabelli della gentilezza”.