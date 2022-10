Con la “Féra dal Bèli Dann” proseguirà sabato 8 e domenica 9 ottobre, l’edizione 2022 delle Fiere d’Ottobre di Sassuolo con un ricco calendario di appuntamenti sia la mattina che al pomeriggio.

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con Sgp, Pro Loco Sassuolo, Comitato Commercianti del Centro Storico, circoli, associazioni, parrocchie, comitati e singoli negozianti, ha realizzato un ricco programma di appuntamenti ed eventi che coinvolgono tutta la settimana e che hanno nel week end, la domenica in particolare con l’avvio affidato al mercato straordinario in tutto il centro storico, il momento clou.

Il programma di sabato 8 ottobre

In fuga dalla Siria – Se fossi costretto a lasciare il tuo paese cosa faresti? Mostra interattiva ideata dal Granello di Senape – promossa dal Gruppo Scout Sassuolo 3 e dall’Associazione Terra, Pace e Libertà Sala di Quartiere Falcone e Borsellino – Via Refice, 23 – Ore 9.30-12.30 e 15-19

Palazzo Ducale: Giardini in Arte. Visite guidate a tema: “Metaracconti di verzura dipinta nelle storie di Bacco. Fiori, frutta, ortaggi come segnacoli di cultura rinascimentale”.

Dalle ore 15. Prenotazione obbligatoria al numero 389 2673365. Biglietto d’ingresso 6 euro a persona

Dove non appoggi lo sguardo. Laboratorio ceramico e talk con l’artista Angela Grigolato.

A cura del Servizio Attività Culturali e Associazionismo del Comune di Sassuolo, in occasione della Giornata del Contemporaneo 2022, nell’ambito del progetto artistico per

le Pari Opportunità 2022 in collaborazione con il Circolo Culturale Artemisia e Anffas Sassuolo Laboratorio gratuito con iscrizione obbligatoria dovenonappoggilosguardo@gmail.com Villa Giacobazzi – Parco Vistarino – Viale Giacobazzi, 42 – Ore 15.30.

Quelli eran giorni. Commedia in due atti di Stefano Benassi – a cura di Scintille del Proscenio – Prenotazione Whatsapp 353 4327979 / 347 7416087 / 347 4061422 Temple Theater – Casa nel Parco – Largo Bezzi, 4 – Ore 21.00

Il programma di domenica 9 ottobre

Commemorazione dell’Eccidio di Manno di Toano. In occasione del 78° anniversario – A cura del Circolo Arci Alete Pagliani aps – Ritrovo alle ore 8:15 nel parcheggio del Circolo A. Pagliani –

Rassegna di auto e moto. Viale XX Settembre – Tutto il giorno

Della Rosa – squarci sul nostro passato. A cura dell’ Associazione culturale di rievocazione storica Lega della Rosa ASD in collaborazione con Lanciatori coltelli ed asce Alca-Orsi ASD in piazzale della Rosa – Tutto il giorno

Arte in via Fenuzzi. Esposizione di opere d’arte a cura del Gruppo Pittori Sassolesi J. Cavedoni aps Via Fenuzzi – Tutto il giorno

Fanfara dei Bersaglieri. Centro storico con saluto finale in piazza Garibaldi – Dalle ore 16

Sasolhouse. Dj set e contest a cura di Linearadio.com e Pro Loco Sassuolo in Piazza Martiri Partigiani – Ore 16

Vicolo Conce – una strada d’Artisti. Esposizione di opere d’arte a cura del Gruppo Pittori Sassolesi J. Cavedoni aps

“Nel Blu Dipinto” di Giuseppe Stampone. Mostra di arte contemporanea a cura di Rosa Cascone presentata da Marca Corona Dalle 14.30 alle 16.30 visita guidata per bambini – dalle 17.00 alle 19.00 visita guidata alla mostra. Ingresso gratuito Galleria Marca Corona

Tiro con l’arco. Prove aperte di tiro con l’arco con gli Arcieri Val Secchia. Campo di tiro con l’arco. Viale Ippolito Nievo – Ore 9.30-12.30

Firmacopie con l’Autore Stefano Conti. A cura di e presso Libreria Mondadori Ore 10.00

Aikido. A cura di Aikido Club Sassuolo a.s.d. Piazza Martiri Partigiani – Ore 16.00

Yoga metodo Narayana A cura di Narayana A.S.D. – Per partecipare è necessario munirsi di un tappetino per yoga Piazza Martiri Partigiani – Ore 16.00

Metal detecting A cura di Metal Detector International Piazza Martiri Partigiani – Ore 16.00

Scherma in Piazza. A cura di Club Scherma Sassuolo Piazza Martiri Partigiani – Ore 16.00

Danza aerea A cura di Armonia ASD Piazza Martiri Partigiani – Ore 16.00

Zumba & Hip Hop. A cura di Skating Sassuolo A.S.D. Piazza Martiri Partigiani – Ore 16.00

In fuga dalla Siria – Se fossi costretto a lasciare il tuo paese cosa faresti? Mostra interattiva ideata dal Granello di Senape – promossa dal Gruppo Scout Sassuolo 3 e dall’Associazione Terra, Pace e Libertà Sala di Quartiere Falcone e Borsellino – Ass. Orti e Bonsai Albero d’Oro

Visita guidata a Palazzo Ducale A cura di Luca Silingardi. Visita guidata gratuita con acquisto del biglietto d’ingresso al Palazzo Ducale. La partecipazione è limitata a 25 persone con prenotazione obbligatoria: 0536 801655 – 389 2673365. Possibilità di ingresso in locoin caso di posti residui. – Ore 16.00

Quelli eran giorni. Commedia in due atti di Stefano Benassi – a cura di Scintille del Proscenio Temple Theater – Casa nel Parco – Largo Bezzi, 4 – Ore 20.30

Spazio bimbi in piazza Libertà nel pomeriggio

Spettacoli di strada, musica, mercatini e negozi aperti con promozioni. A Cura del Comitato dei commercianti del centro storico di Sassuolo Tutto il giorno