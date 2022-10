Guardare oltre i muri, aprire la mente a culture diverse e acquisire competenze e strumenti per realizzare progetti di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà in modo efficace. Sono gli obiettivi a cui tende il corso per volontari della cooperazione internazionale promosso dal Comune di Modena, giunto quest’anno alla 17ª edizione, per il quale è ancora possibile presentare la propria candidatura fino a venerdì 14 ottobre.

Sono 25 i posti a disposizione delle persone interessate a esperienze di volontariato all’estero. Il corso, organizzato in modalità residenziale per favorire l’incontro e il confronto tra i partecipanti, inizia a novembre e si articola in dieci weekend didattici, attività laboratoriali e workshop (fino a ottobre 2023) per acquisire formazione teorica e competenze operative attraverso lezioni con docenti universitari ed esperti, testimonianze di volontari, analisi di esperienze e di buone pratiche, momenti di discussione e confronto. Le competenze acquisite si potranno mettere alla prova in un’esperienza concreta di volontariato, in Italia o all’estero, con partenze programmate tra giugno e dicembre 2023. Le esperienze vissute saranno poi condivise al termine del corso.

Le “materie” del corso saranno economia internazionale e sviluppo sostenibile; gli squilibri dell’economia globale attraverso il cibo; sostenibilità ambientale e migrazioni; le questioni di genere; bisogni e diritti e risoluzione dei conflitti nella cooperazione internazionale. Saranno approfondite, inoltre, le tecniche di project management per imparare a progettare e comunicare i progetti di cooperazione internazionale; a comunicare il sociale; a preparare il viaggio.

Le attività didattiche si svolgeranno in Galleria Europa nella sede della Ong Overseas, a Spilamberto, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Le candidature devono essere inviate entro le ore 12 di venerdì 14 ottobre utilizzando i moduli scaricabili dal sito internet (www.comune.modena.it/europa) dove si trovano anche i dettagli del bando e i criteri in base ai quali saranno effettuate le selezioni tra tutte le domande pervenute nei termini. È prevista una quota di partecipazione di 150 euro, a parziale copertura delle spese.

Per ulteriori informazioni: ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi, tel. 059.2033779; mail relazioni.internazionali@comune.modena.it

Il corso per volontari della cooperazione internazionale ha l’obiettivo di stimolare la presenza dei giovani nella cooperazione internazionale e, al tempo stesso, sostenere la crescita del tessuto associativo modenese che opera attraverso progetti di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà, agevolando la relazione tra i partecipanti al corso e le realtà già esistenti sul territorio.

L’iniziativa è organizzata dall’Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi del Comune di Modena, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena, Università di Modena e Reggio Emilia, Solidarietà e Cooperazione – Cipsi, Csv Terre Estensi e Overseas, e grazie al sostegno finanziario della Fondazione di Modena. Intervengono anche le associazioni che partecipano al Tavolo della cooperazione e della solidarietà internazionale coordinato dal Comune di Modena. Il corso ha ricevuto il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, di Anci, del Comune di Spilamberto e del Coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani.