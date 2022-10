Come annunciato ad agosto, da oggi domenica 9 ottobre, c’è una novità che riguarda gli Screening oncologici. D’ora in avanti l’Azienda USL di Bologna mette a disposizione sul Fascicolo Sanitario Elettronico il Libretto di Screening personale. Questo documento riporta tutti gli esami del cittadino che ha aderito ad almeno un invito nell’ambito della prevenzione dei tumori del collo dell’utero, della mammella e del colon-retto.

In particolare, il Libretto di Screening raccoglie lo storico degli esami di Screening e, ogni qualvolta verrà effettuato un ulteriore esame, tale documento si aggiornerà. Entro fine novembre saranno circa 400mila i bolognesi che lo riceveranno e che potranno consultarlo tutte le volte in cui vorranno per controllare quando e quali esami di screening hanno eseguito, nonché per sapere quando riceveranno il nuovo invito dall’Azienda USL di Bologna.

Nel Libretto di Screening ogni esame sarà visibile solamente dopo che l’esito sarà disponibile, mentre saranno visibili esclusivamente gli esami che il cittadino ha eseguito presso l’Azienda USL di Bologna all’interno dei Percorsi gratuiti di Screening. “Aderire allo screening non costa nulla e la prevenzione può salvare la vita!” Questo l’appello del Centro Screening aziendale che ricorda come aderire allo screening non significhi solo scegliere di prevenire un tumore, riducendone la mortalità correlata attraverso una diagnosi precoce, ma anche poter contare su una presa in carico completa da parte di strutture sanitarie pubbliche certificate per il trattamento oncologico ed il suo follow up. Il Libretto Screening nasce, dunque, come un passo in più sulla strada della prevenzione oncologica che oggi, dopo oltre due anni di pandemia, è ancor più importante per combattere i tumori, non solo come individui ma come comunità.