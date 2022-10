Proseguono i controlli predisposti dai Carabinieri della provincia, con lo scopo di prevenire e contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti e l’abuso nell’assunzione di bevande alcoliche.

Ieri sera, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, nel corso dei controlli coordinati effettuati in città, nella zona del Tempio, Stazione FF.SS. e presso le ex manifatture Tabacchi, transitando lungo la Via Crispi, nei pressi della stazione ferroviaria, hanno fermato un 31enne, trovato in possesso di 9 grammi di hashish. Lo stupefacente è stato sequestrato e la persona è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Modena per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.