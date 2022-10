Ieri sera, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, sono intervenuti davanti ad un minimarket per una rissa che ha riguardato 5 persone straniere, scaturita, sulla base dei primi accertamenti, per futili motivi, in parte anche dovuti all’assunzione di bevande alcoliche. A seguito dell’evento, una persona 36enne è stata trasporta in ospedale con lesioni per almeno 30 giorni di prognosi.

Tre persone, un 30enne, un 41enne e 44enne, sono stati tratti in arresto per rissa e lesioni personali aggravate. Questa mattina sono stati condotti davanti al Giudice per l’udienza con rito direttissimo, a conclusione della quale nei confronti dei tre indagati è stato disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.