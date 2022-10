Sabato pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto un31enne per furto aggravato. L’uomo, all’interno di un supermercato, si era impossessato di generi alimentari per un valore complessivo di oltre 290 Euro, oltrepassando la casse senza pagare quanto dovuto. La persona, sorpresa e bloccata dagli addetti alla vigilanza, è stata arrestata dai Carabinieri intervenuti. Questa mattina, l’arrestato è stato condotto davanti al Giudice per l’udienza con rito direttissimo.