Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 12 e giovedì 13 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Reggio Emilia e l’allacciamento con la A22 Brennero-Modena, verso Bologna.

Di conseguenza, non sarà accessibile l’area di parcheggio “Calvetro ovest”, situata all’interno del suddetto tratto chiuso.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria: Viale Trattati di Roma, SS722, SS9 Via Emilia, Viale Virgilio e rientrare sulla A1 alla stazione di Modena nord.

Chi da Milano è diretto verso la A22 Autostrada del Brennero, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, potrà percorrere la viabilità ordinaria: Viale Trattati di Roma, SS722, Viale Glauco Menducci, SS468 ed entrare sulla A22 alla stazione di Carpi.

