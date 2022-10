Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto un 50enne per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

La presenza dell’uomo sotto l’influenza dell’alcool e con degli oggetti metalli in mano che andava in giro minacciando le persone, era stata segnalata al 112. All’arrivo della pattuglia, l’uomo, in stato di alterazione psicofisica, scagliava la sua bicicletta contro l’auto di servizio, danneggiandola. La persona, che teneva in mano una catena, e un paio di forbici nelle tasche, è stato contenuto dai Carabinieri intervenuti, traendolo successivamente in arresto. Questa mattina è stato condotto davanti al Giudice per l’udienza con rito direttissimo, a conclusione della quale nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari.