L’offerta di prestazioni di oculistica in più sedi del territorio provinciale è il progetto per il quale l’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia cerca sponsor. Il bando è pubblicato sul sito aziendale e scadrà il 3 novembre prossimo.

La sponsorizzazione è una delle modalità attraverso le quali è possibile contribuire alla concreta realizzazione di progetti del servizio sanitario pubblico per il miglioramento dell’assistenza, della cura e, in generale, della qualità di vita dei pazienti in ambito ospedaliero e non solo. Il soggetto che sponsorizza svolge un ruolo attivo a favore della comunità e beneficia di un ritorno in termini di promozione e valorizzazione della propria immagine, anche attraverso i canali di comunicazione dell’azienda sanitaria.

L’avviso a manifestare il proprio interesse è rivolto a soggetti pubblici e privati, associazioni senza scopo di lucro o altri soggetti purché in possesso dei requisiti necessari a contrarre con una Pubblica Amministrazione, come indicati dal Codice degli Appalti (D.Lgs. n.50/2016). La durata del contratto è di 12 mesi.

Progetto: Nuova organizzazione della rete oculistica della provincia di Reggio Emilia

Il progetto punta a ridurre il sovraffollamento e le attese nelle sedi principali attraverso il collegamento in rete dei distretti e la razionalizzazione dei percorsi di diagnosi e cura.

L’obiettivo è di rendere autonomo ogni centro distrettuale nell’accertamento diagnostico con visita oculistica ambulatoriale dotandolo di moderne tecnologie che permettano di assorbire una parte dell’attività che oggi grava interamente sulle sedi di Reggio Emilia e Correggio.

La dotazione consiste in tre Tomografi Ottici computerizzati e Fundus Camera per le sedi di Montecchio, Castelnovo Monti e Guastalla. L’impiego degli strumenti consentirebbe di inviare alle sedi centrali solo i pazienti che necessitino di specifici trattamenti o di “follow-up” critico in condizioni particolari di gravità, con beneficio dei pazienti cronici stabili che non sarebbero costretti a spostarsi dal distretto di residenza per controlli e diagnosi semplici.

Il progetto prevede, inoltre, la destinazione all’Arcispedale Santa Maria Nuova di un laser retinico innovativo che offra trattamenti più rapidi e meno dolorosi, in sostituzione dell’apparecchiatura oggi in dotazione.

Il potenziamento tecnologico sarà accompagnato da una diversa distribuzione delle risorse mediche e infermieristiche nei vari centri, con l’obiettivo di ottimizzare le rispettive competenze professionali e organizzare efficacemente le attività secondo priorità.

La scelta delle attrezzature privilegerà la compatibilità con le dotazioni esistenti per un’ottimale resa nelle diverse sedi.

Importo complessivo: 280.000 euro + IVA.

Il finanziamento viene richiesto in via prioritaria ad uno sponsor esclusivo che si impegni alla copertura dell’intero investimento; in subordine sono ammessi finanziamenti frazionati con valore minimo non inferiore a quello di acquisizione di una singola apparecchiatura per sede di destinazione (pari a 60.000 € + iva nei distretti o 100.000 € + iva per l’Arcispedale Santa Maria Nuova) e riconoscimento di sponsor a titolo non esclusivo. Non possono essere accolte offerte di valore economico inferiore.

Il bando è consultabile sul profilo del committente del sito web aziendale (www.ausl.re.it).

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al Servizio Programmazione e Controllo dell’Azienda USL di Reggio Emilia, indirizzo mail: ProtoProgrammazioneControllo@ausl.re.it (tel. 0522-339480).