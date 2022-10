16mila e 800 euro. A tanto ammontano i nuovi contribuiti proposti con un bando pubblico lanciato in questi giorni dal Comune di Castelfranco Emilia per promuovere attività, eventi e iniziative che abbiano come fine la valorizzazione del ruolo dello sport per la comunità locale e delle attività di avviamento alla pratica motoria dei per bambini, bambine, ragazzi e ragazze. Un nuovo ed ulteriore contributo che potrà coprire fino all’80% dei costi complessivamente sostenuti dal richiedente per l’iniziativa per la quale si chiede il sostegno economico. Possono fare richiesta le Associazioni (ASD), società sportive (SSD) con sede legale a Castelfranco Emilia o che almeno svolgano la propria attività a Castelfranco Emilia, e che siano iscritte nel Registro Nazionale del CONI.

“Da diversi anni promuoviamo questa iniziativa per aiutare in maniera concreta le società sportive nel loro fondamentale lavoro di promozione del movimento e dei sani stili di vita nel nostro territorio – dichiara l’Assessore allo Sport del Comune di Castelfranco Emilia Leonardo Pastore spiegando che – quest’anno abbiamo voluto rendere ancora più mirato questo intervento dando priorità alle azioni che interessano la fascia di popolazione under 16 e le ragazze e ragazzi con disabilità. Un ulteriore mattoncino, metaforicamente parlando, che si va ad incasellare nel percorso inclusivo a tuttotondo previsto nelle nostre linee programmatiche e nella nostra visione: questo, infatti, era un impegno preciso che avevamo preso e che stiamo perseguendo con costanza, sin dal nostro insediamento. Lo sport – ha concluso – è e rimane linfa imprescindibile per l’intera Comunità ed è centrale nella nostra azione amministrativa perché coinvolge migliaia di cittadine e cittadini di tutte le età. Dopo i quasi tre anni di pandemia e con l’enorme problema degli aumenti dei costi dell’energia faremo di tutto, anche con nuovi interventi nelle prossime settimane, per stare accanto alle famiglie e alle società sportive in modo che nessuno, soprattutto tra le bambine e i bambini, possa rinunciare all’attività fisica”.

Il bando è rivolto sia ad iniziative già svolte nel corso dell’anno 2022 o da svolgersi in data successiva alla pubblicazione dell’avviso, comunque sempre entro il 31/12/2022. Più precisamente riguarda corsi di avviamento all’attività motoria e sportiva destinati a bambini/e, ragazzi/e dai 6 ai 16 anni, finalizzati all’apprendimento di una disciplina sportiva, alla socializzazione, alla promozione del benessere psicofisico e all’inclusione di bambini e ragazzi disabili; manifestazioni sportive di natura promozionale, agonistica e spettacolare; seminari e momenti di formazione, rivolti bambini/e ragazzi/e (6-16 anni) e/o ai loro allenatori e/o genitori, in materia di attività motoria e sportiva, in particolare focalizzati sui temi dei sani stili di vita, della promozione dell’etica sportiva e del contrasto alle devianze (ad esempio: il bullismo e il doping).

La consegna della domanda e della relativa documentazione potrà avvenire esclusivamente all’indirizzo comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it. entro e non oltre il giorno 29 ottobre 2022 alle ore 18:00. Non saranno ammesse domande pervenute oltre il termine.