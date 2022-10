La biblioteca di Castelnovo di Sotto si prepara per i giorni delle biblioteche 2022 scendendo fisicamente in piazza.

Sabato 22, domenica 23 e lunedì 24 ottobre, all’interno della chiesa della Beata Vergine della misericordia i cittadini potranno ammirare il progetto di restauro dell’edificio che ospita il servizio e potranno effettuare il bookcrossing. Gli orari sono dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30 (sabato e domenica) e dalle 9.30 alle 12.30 (lunedì).

Domenica 23 ottobre saranno tre gli appuntamenti in piazza Prampolini: alle 10 letture per bambini dai 3 ai 6 anni “Una storia tira l’altra”, alle 11 le letture in inglese per bambini “Are you ready?” e, alle 11, “Manga mania…tu li conosci i manga?”