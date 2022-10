Nel tardo pomeriggio di ieri 19 ottobre, è stata data esecuzione all’ordinanza applicativa

della misura della custodia in carcere emessa dal G.l.P. presso il Tribunale di Modena, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo di nazionalità tunisina di 27 anni, gravemente indiziato di rapina aggravata in concorso con altro connazionale minorenne.

Alle ore 22,40 dello scorso 5 settembre, in viale Berengario a Modena, due ragazzi di 17 e

18 anni avevano subito una rapina da parte di due uomini: il diciottenne, afferrato alle spalle e minacciato con una bottiglia di vetro infranta era stato costretto a consegnare il proprio portafogli ad uno dei due rapinatori; il diciassettenne, invece, veniva colpito con un pugno ed afferrato per i capelli ma non veniva privato di alcun effetto personale in quanto i due rapinatori si davano alla fuga.

Le indagini svolte dalla Squadra Mobile di Modena hanno consentito di ricostruire compiutamente i fatti, attraverso le denunce raccolte, l’analisi dei filmati del sistema cittadino di videosorveglianza, nonché il riconoscimento fotografico degli indagati effettuato dalle due giovani vittime.

Al momento dell’esecuzione dell’ordinanza, l’indagato destinatario della misura cautelare si trovava già ristretto presso la Casa Circondariale di Modena perché arrestato in flagranza di reato per una tentata rapina al Parco Ducale di Modena, commessa dopo sole due ore dalla rapina oggetto dell’ordinanza cautelare.