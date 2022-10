Anche nel territorio dell’Azienda USL di Bologna è possibile prenotare la quinta dose per la somministrazione del vaccino anti-covid. I primi posti disponibili saranno da lunedì 24 ottobre presso l’hub di Casalecchio di Reno, a cui si aggiungerà progressivamente un’ulteriore offerta a livello distrettuale.

Come da indicazioni ministeriali e regionali, si ricorda che la quinta dose è raccomandata a tutti gli over 80, agli ospiti delle strutture residenziali per anziani e ai cittadini over 60 con elevata fragilità; ma potrà comunque essere somministrata anche a tutti i soggetti dai 60 anni in su.

Per la somministrazione di questa ulteriore dose di richiamo, che sarà effettuata con vaccini a m-RNA bivalenti adattati alle varianti (original/omicron BA.1 o original/omicron BA.4-5), si ricorda che devono essere trascorsi almeno 120 giorni (4 mesi) dalla somministrazione della terza o quarta dose con vaccino monovalente o dall’infezione da SARS-CoV-2 (considerando come data la positività del test diagnostico).

Per maggiori info: https://public.flourish.studio/story/761074/