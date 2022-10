Le Settimane pedagogiche vogliono rappresentare un momento di riflessione pubblica a livello cittadino su cosa significhi oggi, per nostra la città, parlare di educazione.

Un intreccio di idee, proposte, discussioni che, partendo dall’Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni del Comune di Bologna, intende collegarsi con tutti i Settori e i Quartieri, il mondo accademico, le istituzioni scolastiche, culturali, sportive, imprenditoriali e associative, per delineare cosa offre la nostra città e quali sono gli obiettivi che occorre perseguire.

Un’alleanza tra gli adulti che aiuti a delineare il percorso in atto e futuro verso la promozione del benessere, grazie alla qualità delle relazioni, ai progetti di innovazione e alla relazione dei servizi con il territorio.

Le iniziative in programma, che si svolgeranno nelle settimane dal 25 ottobre al 16 dicembre, sono coordinate dall’Area Educazione del Comune con il contributo del Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna e prevedono il coinvolgimento attivo dei Quartieri e degli altri settori comunali che nei diversi ambiti già collaborano in una logica di sistema formativo integrato.

Il cartellone prevede 35 appuntamenti tra incontri, laboratori ed eventi attorno ai temi delle politiche scolastiche e dell’educazione 0/18.

Nei Quartieri si segnala il ciclo di appuntamenti tra genitori, insegnanti, ragazzi e ragazze per favorire l’orientamento scolastico formativo per l’anno 2022-2023.

In programma anche Cucine aperte: visite per bambini e bambini ai tre centri di produzione pasti.

Le principali iniziative in programma

Convegno nazionale “L’eredità di Mario Lodi per la scuola del Duemila”

quando: 25 ottobre ore 8.30

dove: Sala dello Stabat Mater della Biblioteca dell’Archiginnasio

“Bologna cresce: traiettorie pedagogiche per lo sviluppo dei Servizi ZeroSei del Comune di Bologna”

quando: 5 novembre, dalle 15 alle 18

dove: Teatro Duse, via Cartolerie 42

Parteciperanno: Annalisa Guarini e Arianna Lazzari, professoresse associate Dipartimento di Psicologia “Renzo Canestrari”; Lucia Balduzzi, professoressa ordinaria Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”; Daniela Lucangeli professoressa di Psicologia dello sviluppo all’Università di Padova ed esperta di psicologia dell’apprendimento

Partecipa il Coordinamento pedagogico comunale dei servizi 0-6.

L’iniziativa vuole riflettere attraverso parole chiave sui temi pedagogici fondanti i servizi all’infanzia; nello specifico la riflessione e il confronto con questi tre interlocutori dell’Universotà di Bologna e di Padova, che da tempo ci accompagnano attraverso specifici percorsi formativi, sarà focalizzata sui nuclei tematici che rappresentano per noi sia il significato culturale e sociale dell’educazione, sia le nuove sfide a cui porre attenzione per una prospettiva di crescita.

Particolare rilievo, nella riflessione condotta attraverso la modalità “intervista alle docenti”, si intende mettere in evidenza il valore che i servizi all’infanzia hanno oggi come punti di riferimento per la genitorialità e per la promozione di un più generale benessere sociale inclusivo e rispettoso di ogni differenza. I servizi alla prima infanzia promuovono così la costruzione di una comunità educante, come luogo cittadino allargato, in cui ogni abitante partecipa attivamente nella costruzione dei cittadini di oggi e di domani, condividendo una responsabilità educativa con le famiglie e con tutti i luoghi di relazione e dunque educativi.

Oa Movie presenta le nuove videoproduzioni della stagione 2021/2022

quando: 9 novembre, dalle 15 alle 17

dove: Cineteca – Sala Cervi – via Riva di Reno 32

Proiezione di:

UpsideDown – un’avventura extra-ordinaria.

Documentario sugli ambienti carsici della Dolina e della Grotta della Spipola: un’oasi ambientale a pochi passi da Bologna

Un sogno nel cassetto – il museo didattico circolante di Luigi Bombicci.

Il racconto del pensiero educativo di uno scienziato e della sua passione per il mondo della didattica e l’istruzione dei più poveri.

Proiezione del docufilm “Lievito”

quando: 14 novembre – dalle 17 alle 19.30

dove: Cineteca – Dams Lab, piazzetta Pasolini 2/b

Proiezione speciale del film-documentario LIEVITO (Italia/2021), di cyop&kaf.

In particolare l’invito è rivolto a insegnanti, educatrici, educatori, genitori, ragazze e ragazzi.

Indovina che Futuro scelgo di Marinella Manicardi, spettacolo teatrale

quando:13 novembre , alle18

dove: Oratorio San Filippo Neri, via Manzoni 5

quando: 4 dicembre, alle 18

dove: Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio di Reno, Piazza del Popolo 1

La scelta della scuola superiore nel racconto teatrale di Marinella Manicardi.

Uno spettacolo scritto e realizzato da Marinella Manicardi, per sensibilizzare le famiglie in modo piacevole e divertente sui temi legati alla scelta della scuola superiore.

A seguire un incontro- confronto con un esponente del mondo aziendale.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Festival della Cultura Tecnica, in collaborazione con Museo del Patrimonio Industriale, Associazione Amici del Museo del Patrimonio Industriale, Fondazione Aldini Valeriani e ITS Maker, e si rivolge in particolare ai genitori dei ragazzi delle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo grado.

“Orientamenti nazionali 0-3 e Linee pedagogiche 0/6: il sistema dei servizi, attuazione e prospettive. Parole chiave ed esperienza nei territori”

quando: 22 novembre, dalle 14.30 alle 18

dove: Sala dello Stabat Mater – Biblioteca dell’Archiginnasio, Piazza Galvani 1

Partecipano

Daniele Ara, assessore alla Scuola Comune di Bologna

Anna Scavuzzo, vicesindaca Comune di Milano

Bruno Eupremio Di Palma, ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna

Aldo Fortunati, istituto degli Innocenti di Firenze

Referente GNNI (Gruppo nazionale nidi e infanzia)

Filomena Massaro, dirigente IC 12

Pedagogisti, insegnanti e educatrici

Un confronto allargato tra Bologna e altre città (Milano) sulla governance del sistema 0/6 e sull’applicazione dei Documenti Nazionali (Linee 0/6 e Orientamenti 0/3) nel sistema formativo integrato, promosso attraverso la rappresentanza politica delle città di Bologna e Milano, la presenza dell’Istituto degli Innocenti per una lettura dei dati sugli accessi ai servizi 0/6 del Comune di Bologna e della Città metropolitana, insieme a rappresentanti dello Stato ed altre istituzioni che a vario titolo concorrono alla creazione e alla gestione del sistema dei servizi 0/6 del territorio.

Organizzato in collaborazione con il Coordinamento Pedagogico Territoriale di Bologna e il Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, vuole inoltre presentare alcune esperienze condotte sui territori della Città metropolitana sulla continuità educativa e pedagogica verticale tra nido e infanzia, sia come esperienze di co-costruzione e condivisione pratiche educative di accoglienza delle famiglie ed attività per gruppi misti di età 0/6, dove la co-progettazione vede servizi afferenti a gestioni differenti quali: comune, stato, privato sociale, scuole paritarie. In questo senso questo evento si collega al precedente proprio per l’evidenza della co-progettazione di contesto e di comunità allargata.

Inaugurazione Museo didattico scientifico Bombicci

quando: 30 novembre, dalle 17 alle 19

dove: sede del museo, via Sant’Isaia 20

Inaugurazione del nuovo allestimento del Museo Didattico Scientifico Luigi Bombicci,

testimonianza preziosa della storia scolastica bolognese tra Ottocento e Novecento, con la

supervisione scientifica di Mirella D’Ascenzo, docente del Dipartimento di Scienze

dell’educazione ‘G. M. Bertin’, Università di Bologna.

Proiezione del documentario realizzato da OA movie con gli adolescenti del lab video.

Outdoor education – l’educazione si-cura all’aperto – x edizione convegno

quando: venerdì 2 dicembre – dalle ore 14.30 alle ore 18.30

dove: Auditorium Biagi – Biblioteca Salaborsa, Piazza del Nettuno 3 – e diretta streaming sul canale YouTube del centro Ri.E.Sco del Comune di Bologna

Decima edizione dell’annuale appuntamento dedicato all’outdoor education, organizzato da Comune di Bologna – Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni, Università di Bologna (Dipartimenti di Scienze dell’Educazione e Scienze per la Qualità della Vita), Fondazione Villa Ghigi, Istituto Comprensivo 12 di Bologna. L’iniziativa è patrocinata dall’Ufficio Scolastico Regionale e dalla Regione Emilia-Romagna. Per insegnanti, educatori, pedagogisti, studenti universitari.

All’interno del convegno la premiazione delle migliori documentazione educative partecipanti al secondo concorso nazionale.

A seguire visita alla mostra presso la Piazza Coperta di Salaborsa.

Dal 31 ottobre il programma e le modalità di iscrizione saranno disponibili sul sito Bologna Città Educativa.

Il piano adolescenza del Comune di Bologna 6-18

quando: 14 dicembre, dalle 9 alle 13.30

dove: Teatro Testoni – via Gorki16

Verranno presentate le linee programmatiche sull’Adolescenza della città di Bologna, con la partecipazione degli interlocutori referenti del Comune di Bologna (Area Educazione, Welfare, Sport, Cultura, Quartieri), dell’Azienda Sanitaria di Bologna, con la collaborazione dei componenti del Tavolo Adolescenza Distrettuale della Città, redatte con la consulenza scientifica di Stefano Laffi, esperto nazionale sul tema dell’adolescenza.

Saranno presentate le principali linee di intervento: qualificazione e ampliamento dei servizi educativi extrascolastici comunali gestiti dal terzo settore; collaborazioni e sinergie con le scuole cittadine; protagonismo giovanile e partecipazione attiva; interventi rivolti alla genitorialità.