BOLOGNA (ITALPRESS) – Vittoria casalinga importante in chiave salvezza per il Bologna che al Dall’Ara non lascia scampo al Lecce di Baroni: 2-0 il finale. Tre punti importanti per la squadra di Thiago Motta che, trascinato dalle reti di Arnautovic e Ferguson, ha sempre dominato il match. Discorso diverso per il Lecce che di fatto non è mai entrato in partita.

Scatto deciso dei padroni di casa che, al 12′, protestano per un contatto in area salentina tra Gendrey e Aebischer. Sozza consulta il Var e assegna il calcio di rigore; dagli 11 metri Arnautovic col destro spiazza Falcone e firma il settimo gol in campionato. Il Lecce prova a rialzare la testa ma, al 21′, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Cambiaso, Aebischer non riesce a indirizzare il pallone verso la porta, lasciata sguarnita da Falcone. Il Bologna non toglie il piede dall’acceleratore e, al 34′, può festeggiare il raddoppio: angolo battuto da Barrow sul primo palo e colpo di testa vincente per la prima rete in serie A di Ferguson, che chiude la prima frazione di gara sul 2-0.

In avvio di ripresa ci prova Di Francesco, ma Skorupski non si lascia sorprendere. Quindi tocca a Baschirotto far venire qualche brivido al pubblico del Dall’Ara. Il Bologna appare comunque in controllo e nel finale sfiora il tris: Arnautovic serve un assist delizioso a Posch che, tutto solo, calcia sul primo palo senza pensarci ma Falcone è pronto. Finisce 2-0, primo sorriso pieno in campionato per Motta, il Lecce torna a casa a mani vuote.

