La storia di Ferruccio Lamborghini, genio visionario e fondatore dell’omonimo brand celebre in tutto il mondo, approda con un grande evento cittadino a Roma in partnership con Alice nella Città. “LAMBORGHINI – The man behind the legend” vede la produzione di Lambo Film, in esecutiva di ILBE e Notorious Pictures con la collaborazione di Prime Video. Il film prodotto da Andrea Iervolino e Monika Bacardi uscirà in Italia su Prime Video a gennaio 2023.

Liberamente ispirato a “Ferruccio Lamborghini, la storia ufficiale” (Minerva Edizioni), uno dei cinque libri scritti dal figlio, l’imprenditore Tonino Lamborghini, che ha fortemente voluto il film. “LAMBORGHINI – The man behind the legend” è stato scritto e diretto dal Premio Oscar® Bobby Moresco e vede la partecipazione di Frank Grillo (Captain America: Civil War), Mira Sorvino (Premio Oscar per La dea dell’amore), Gabriel Byrne (Golden Globe per In Treatment) e Hannah Van Der Westhuy (Fate – The Winx).

“LAMBORGHINI – The man behind the legend” racconta l’uomo dietro il mito scavando nella mente e nelle emozioni di un genio visionario. Accanto ai grandi nomi internazionali, “LAMBORGHINI – The man behind the legend” ha coinvolto anche attori e talent italiani, come, tra i tanti, Romano Reggiani, Fortunato Cerlino e il rapper Clemente Maccaro, in arte Clementino. Ancora, nei panni di Tonino Lamborghini, Lorenzo Viganò, e in quelli di un giovane Tony Renis, Giovanni Antonacci (figlio di Biagio Antonacci e nipote di Gianni Morandi), oltre a Matteo Leone e Francesca Tizzano. Una scelta legata alla volontà di valorizzare anche il settore cinematografico nostrano.

“LAMBORGHINI – The man behind the legend” – incarna pienamente la mission di ILBE: valorizzare all’estero le storie di successo italiane. – commenta Andrea Iervolino, CEO di ILBE Iervolino & Lady Bacardi Entertainment – Sono particolarmente orgoglioso che questo film parta dal palcoscenico di Alice nella Città, appuntamento di riferimento del cinema italiano che si sviluppa nel contesto della Festa del Cinema di Roma. Noi di ILBE vogliamo raccontare sempre più storie come quella di Ferruccio Lamborghini, pilastro dell’automobilismo mondiale, o quella di Enzo Ferrari, altro progetto sui cui stiamo lavorando, perché siamo convinti possano trasmettere ancora tanto al pubblico”.

Guglielmo Marchetti, CEO & Chairman Notorious Pictures: “Lavorare a questo progetto è stato entusiasmante. Notorious Pictures è orgogliosa di aver messo a disposizione il know how per la produzione esecutiva di questa importante opera cinematografica e di essere il distributore per Italia e Spagna”.

L’anteprima mondiale di oggi a Roma è stata l’occasione per offrire, agli appassionati del brand internazionale fondato da Ferruccio Lamborghini, un momento unico, portando il film nelle strade della capitale. Una sorpresa organizzata grazie all’aiuto di Tony Renis, con la collaborazione e impegno di Stefano Cigana e anche con Luca Marchegiani.

Ambientato nel dopoguerra, “LAMBORGHINI – The man behind the legend” porta sullo schermo una storia tutta italiana: non solo la vita dello storico fondatore della famosa casa di trattori e successivamente della casa automobilistica, ma anche la nota rivalità con Enzo Ferrari, e la storia dell’Italia degli anni ’50, un Paese impegnato nella complessa transizione verso una nuova modernità industrializzata.

“LAMBORGHINI – The man behind the legend” è prodotto da Lambo Film, produzione esecutiva di ILBE – Iervolino & Lady Bacardi Entertainment e Notorious Pictures in collaborazione con Prime Video, scritto e diretto da Bobby Moresco.