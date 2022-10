In occasione della festività di Ognissanti, nelle giornate del 31 ottobre e del 1 novembre 2022 gli uffici comunali rimarranno chiusi. Per la concessione dei loculi mortuari, lunedì 31 ottobre reperibilità solo telefonica dell’Uff. Economato e Polizia mortuaria dalle ore 8.00 alle 12.00 attraverso il numero 329/3191683.

Per le denunce di morte e relative autorizzazioni sarà in servizio un operatore dalle 8.30 alle 12.30 nella giornata di lunedì 31, contattabile telefonicamente allo 334/3477589 oppure recandosi direttamente in municipio.