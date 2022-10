Grande successo per la diretta streaming organizzata in concomitanza dell’eclisse parziale di Sole da “Casa delle Stelle”, il progetto di educazione ambientale patrocinato dal Comune di Castelnovo ne’ Monti. A informarci è stato Pierluigi Giacobazzi, cofondatore e referente scientifico delle attività.

“Siamo molto lieti di aver raggiunto un così alto numero di partecipanti alla diretta” – dichiara Giacobazzi. In termini numerici, si parla infatti di oltre duemila visualizzazioni del video di YouTube, con cui gli utenti potevano osservare in diretta l’evolversi dell’evento astronomico, e oltre duecento bambini partecipanti alla diretta su Zoom, riservata agli istituti scolastici.

“È stato un enorme privilegio e un piacere poter condividere con svariate classi, uno degli eventi astronomici più affascinanti osservabili dal pianeta Terra, per di più ripreso e trasmesso dall’incantevole cielo di Bismantova. Con gli studenti partecipanti, oltre a commentare insieme il video in diretta, tramite animazioni e filmati siamo riusciti a dialogare di fasi lunari, struttura interna del Sole e delle regioni attive presenti sulla fotosfera solare al momento dell’eclisse. È stata inoltre un’occasione per dare consigli agli insegnanti ed educatori in merito all’osservazione in sicurezza a scuola di simili meraviglie celesti” – conclude Giacobazzi.

Per maggiori informazioni inerenti il progetto “Casa delle Stelle” è disponibile il sito web www.casadellestelle.com.