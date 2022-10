Vuoi diventare Volontario della Croce Rossa Italiana Comitato di Sassuolo?

Sei curioso di scoprire ed entrare a far parte del mondo della Croce Rossa Italiana?

Ogni anno vengono svolti corsi per diventare Volontario di Croce Rossa, che daranno accesso a ulteriori corsi di specializzazione. Che tu abbia 14 o 65 anni, c’è bisogno di te!

Ci sono tantissime attività da fare e da organizzare, dai trasporti sanitari e il soccorso in ambulanza, alle attività di inclusione sociale, progetti di sensibilizzazione, dalla protezione civile, all’organizzazione di eventi.

Per diventare Volontario, occorre registrarsi sul sito: https://gaia.cri.it

Appena verrà attivato il corso, si riceverà una notifica e-mail automatica attraverso cui fare richiesta di iscrizione.

Il 9 novembre 2022 alle ore 20.00 in modalità online avrà luogo la PRESENTAZIONE DEL CORSO in cui verranno illustrate le modalità, il calendario e gli argomenti trattati.

COME PARTECIPARE ALLA SERATA DI PRESENTAZIONE

Per ricevere il LINK per partecipare alla Serata di presentazione, è necessario inviare un’e-mail di richiesta a: sassuolo.formazione@emiliaromagna.cri.it

In particolare, può accedere al corso chi:

• esprime la volontà di aderire ai Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa;

• si associa in qualità di Socio Ordinario tramite una quota annuale di 10 euro;

• è cittadino italiano ovvero cittadino di uno Stato dell’Unione Europea o di uno Stato non comunitario, purché regolarmente soggiornante nel territorio italiano ai sensi della normativa vigente in materia;

• non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la destituzione dai pubblici uffici;

• assume l’impegno a svolgere volontariamente e gratuitamente le attività, anche di tipo intellettuale e professionale, di cui allo Statuto ed ai Regolamenti che disciplinano l’organizzazione e l’attività dei Volontari, che consentono il raggiungimento dei fini statutari dell’Associazione.

Si tratta di un corso base per approcciarsi al mondo della Croce Rossa: vengono trasmesse le nozioni di base sulle attività svolte dalla Croce Rossa in Italia e nel Mondo, di Diritto Internazionale Umanitario, nel Sociale e di Primo Soccorso.