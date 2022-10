Martedì 1 novembre 2022 il mercato all’aperto che si tiene nelle piazze di Reggio Emilia si svolgerà regolarmente.

Venerdì 4 novembre per consentire lo svolgimento delle celebrazioni per la “Giornata di dell’unità nazionale delle Forze Armate”, in piazza Martiri del 7 luglio e piazza della Vittoria, il mercato all’aperto sarà temporaneamente sospeso.