In occasione delle giornate dedicate alla Commemorazione dei defunti, per garantire orientamento e assistenza ai cittadini, soprattutto a quelli più fragili, sarà attivato da domenica 30 a martedì 1 novembre, dalle 9 alle 12.30, un servizio di accoglienza all’ingresso del cimitero di Campogalliano. L’accesso, così come nei cimiteri di Panzano e Saliceto Buzzalino, sarà consentito dalle 8 alle 18 con orario continuato. Questa fascia oraria resterà in vigore per tutto l’inverno.

Come ogni anno, in occasione di questa celebrazione, l’Amministrazione comunale raccomanda particolare prudenza nelle aree limitrofe ai tre cimiteri. Nello specifico, i cittadini sono invitati a non lasciare effetti di valore dentro le proprie auto, a legare eventuali biciclette con un buon dispositivo di sicurezza e a non lasciare oggetti incustoditi.