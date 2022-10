In tempi in cui l’attualità regala poco spazio ai sogni, il ciclo Mythos, il Mediterraneo nella cultura classica nella Biblioteca Codro del Comune di Rubiera, rappresenta un’opportunità per consentire al pubblico di concedersi una pausa dentro al mondo del fantastico.

All’interno del ciclo autunnale “Conoscere”, rassegna di serate dedicate alla storia ed al cinema sul tema del “mito”, sarà infatti possibile immergersi nella cultura classica, radice della nostra identità e fonte di storie, racconti e miti che ci rappresentano ed accomunano come popoli del Mediterraneo.

Le serate si svolgeranno in un ciclo di 3 appuntamenti – dal 7 al 21 novembre, a cadenza settimanale, il lunedì dalle ore 21,00 – e saranno tenute da esperti di cinema e storia.

Saranno serate dedicate al mito di Ulisse, Eracle, Achille, Teseo, Giasone ed altri eroi, agli dei dell’Olimpo ed all’inesauribile curiosità umana, che è anche curiosità di vita.

Si comincia lunedì 7 novembre alle ore 21,00 con “Ulisse e il suo viaggio di ritorno”, proseguendo lunedì 14 novembre, stessa ora, con “Le fatiche di Ercole – Teseo e il Minotauro” e concludendo lunedì 21 novembre con “Giasone e gli argonauti. Chi osa sfidare gli dei”.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Tutte le info telefonando al: 0522- 622255