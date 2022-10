Con la “Féra di Stumpai” terminerà domani l’edizione 2022 delle Fiere d’Ottobre di Sassuolo che per cinque settimane hanno arricchito i fine settimana cittadini con un ricco calendario di appuntamenti sia la mattina che al pomeriggio.

Anche per l’ultima domenica del mese l’Amministrazione comunale, in collaborazione con Sgp, Pro Loco Sassuolo, Comitato Commercianti del Centro Storico, circoli, associazioni, parrocchie, comitati e singoli negozianti, ha realizzato un ricco programma di appuntamenti ed eventi con l’avvio mattutino affidato al mercato straordinario in tutto il centro storico, il momento clou.

Il programma di domenica 30 ottobre

Arte in via Fenuzzi – Pittura ad olio: esposizione di opere realizzate dai partecipanti ai corsi di pittura ad olio curati da Massimo Po. A cura del Gruppo Pittori Sassolesi J. Cavedoni aps in via Fenuzzi tutto il giorno

Vicolo Conce – una strada d’Artisti: esposizione di opere d’arte a cura del Gruppo Pittori Sassolesi J. Cavedoni aps – Vicolo Conce – Ore 9.00-18.30

“Nel Blu Dipinto” di Giuseppe Stampone: mostra di arte contemporanea a cura di Rosa Cascone presentata da Marca Corona. Dalle 14.30 alle 16.30 visita guidata per bambini – dalle 17.00 alle 19.00 visita guidata alla mostra. Ingresso gratuito – Galleria Marca Corona Via Emilia Romagna, 7 – Ore 9.30-19.00

Tiro con l’arco: prove aperte di tiro con l’arco con gli Arcieri Val Secchia. Campo di tiro con l’arco in viale Ippolito Nievo – Ore 9.30-12.30

Firmacopie con l’Autore Stefania Romualdo, a cura di e presso Libreria Mondadori

ore 10

Presentazione del libro “Un’anima sola. Roberto Costi, il Teatro Carani e Sassuolo” di Francesco Genitoni, con prefazione del Cardinale Camillo Ruini, ed. Incontri. In Sala Biasin – Via Rocca, 22 – Ore 11

Sfilata Banda La Beneficenza in centro storico con saluto finale in piazza Garibaldi – Dalle ore 16

Spazio bimbi in piazza Libertà – Nel pomeriggio Spettacoli di strada, musica, mercatini

e negozi aperti con promozioni a Cura del Comitato dei commercianti del centro storico di Sassuolo Centro Storico – Tutto il giorno