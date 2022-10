Con il risultato di 4 a 2 i sassolesi incamerano i primi punti in classifica e si portano a ridosso di Messina, prossimo avversario.

Nella formazione sassolese presente l’ungherese Marton Fucsovics, già nr. 44 del ranking ATP, in sostituzione del tedesco Daniel Masur mentre come da copione gli altri atleti con Dalla Valle, Bondioli, Ricci, Marchetti e Mazzoli.

Per lo Sporting Club Sassuolo vittoria nei singolari per Fucsovics su Martineu per 7/6 6/3, Dalla Valle su Baroni per 6/4 6/2 e Bondioli su Iannacone per 6/2 6/3. Sconfitta invece per Ricci ad opera di Andaloro. Ricci, nonostante una strenua lotta nel secondo set, ha dovuto comunque cedere 12 a 10 al tie-break.

Gli incontri di doppio, invece, sono stati divisi equamente con una vittoria per parte. Fucsovics/Dalla Valle hanno battuto la coppia Baroni/Andaloro 6/3 6/3 mentre il tandem sassolese Mazzoli/Bondioli si è arreso solo al super tie-break del terzo set per 10 a 8.

Prossimo appuntamento casalingo martedì 1° novembre contro il CT Vela Messina. Inizio incontri ore 10 sui campi in bolltex con ingresso libero.