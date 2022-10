È aperto l’avviso pubblico per candidarsi nel Diversity Team del Comune di Bologna. I/le Diversity Manager individuati saranno cinque, per includere in un’ottica intersezionale professionalità ed esperienze sulle diversità legate all’origine, alla disabilità, all’orientamento sessuale e all’identità di genere, al genere e all’età. Le lettere di candidatura devono essere inviate entro le 12 del 24 novembre.

I/le Diversity Manager affiancheranno l’ufficio Diritti e Città Plurale nel progetto di ampliamento dello SPAD, lo Sportello antidiscriminazione, e accompagneranno l’Amministrazione comunale a sviluppare la buona gestione di tutte le dimensioni della diversità, da un lato migliorando l’accessibilità dei servizi, dall’altro adottando provvedimenti che aumentino la presenza di minoranze sottorappresentate nel personale pubblico.

Il Diversity Team coinvolgerà le associazioni interessate nella definizione di politiche nei vari ambiti di governo urbano, con focus su assunzioni e erogazione dei servizi. La gestione e valorizzazione delle diversità sarà integrata nell’aggiornamento professionale di dipendenti e stakeholder e nel ciclo di gestione della performance del Comune, attraverso l’individuazione di processi e indicatori per la valutazione di impatto delle attività politico-amministrative.

Sarà il sindaco a incaricare le cinque figure che resteranno in carica fino a fine mandato.

Qui l’avviso e tutte le informazioni:

https://www.comune.bologna.it/bandi/candidature-diversity-manager-comune-bologna