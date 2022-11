I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di San Lazzaro di Savena hanno arrestato un 33enne rumeno per tentato furto aggravato in concorso. E’ successo intorno alle 23:00 del 29 ottobre scorso, quando i Carabinieri hanno sorpreso il 33enne che stava tentando di rubare il gasolio dal serbatoio di una macchina situata in un cantiere edile di via John Fitzgerald Kennedy, unitamente a un complice che è fuggito. Anche il 33enne ha tentato la fuga, cercando di intimidire un militare che ha impugnato il Taser attivandolo in modalità “Warning Arc”.

A quel punto, il malvivente è diventato collaborativo e, senza opporre resistenza, ha seguito le istruzioni dei Carabinieri che lo hanno perquisito e tradotto in caserma. La refurtiva, costituita da 125 litri di gasolio che i Carabinieri hanno trovato sul posto all’interno di tre taniche di plastica, è stata sequestrata e restituita al legittimo proprietario. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 33enne rumeno, residente a San Lazzaro di Savena, disoccupato e con precedenti di polizia, è stato tradotto in camera di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo.