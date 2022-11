Ancora soddisfazioni per lo Sporting Club Sassuolo che schiera ben quattro atleti del proprio vivaio ai master nazionali juniores, Alberto Nicolini, Matteo Grotti e i fratelli Cremonini, Axel e Azzurra.

Per Nicolini, dopo la schiacciante vittoria di sabato scorso sui campi della Virtus Bologna, nella seconda tappa del Torneo juniores “Road to Torino” under 13 maschile, si sono spalancate le porte del Master Finale che si disputerà proprio nel capoluogo piemontese, in contemporanea con le Nitto ATP Finals. Alberto Nicolini sarà impegnato da mercoledì 16 novembre con la cerimonia di apertura della manifestazione, e dal giorno successivo sarà subito in campo per i match di singolare, al fianco dei primi otto giocatori ATP al mondo. Una bella opportunità per l’atleta dello Sporting Club Sassuolo che sarà accompagnato, in questa avventura, dal padre/coach, Massimo Nicolini, tecnico nazionale in forze presso il sodalizio sassolese.

Non solo Torino, anche Milano sarà il palcoscenico per altri tre atleti dello Sporting Club Sassuolo. Matteo Grotti, Axel Cremonini e Azzurra Cremonini parteciperanno, infatti, al Master Junior Next Gen in programma dal 7 al 12 novembre presso le strutture dello Sporting Milano 3. Matteo Grotti sarà impegnato nella categoria under 10, Axel Cremonini nell’under 12 e sua sorella Azzurra nell’under 14. Ad accompagnare i ragazzi in questa avventura sarà il Maestro Simone Cerfogli, anch’esso in forze presso lo Sporting Club Sassuolo. Già da lunedì prossimo Grotti e i Cremonini saranno convocati sul campo centrale dello Sporting Milano 3 per la presentazione e già da martedì scenderanno in campo per gli incontri di singolare.